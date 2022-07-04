عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن مشروع مبنى السوق المركزي بجمعية غرناطة التعاونية الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الاشغال لصالح «الشؤون» حاليا بمرحلة الصيانة التي تنتهي في 10 نوفمبر 2023.



وأضافت المصادر ان الجمعية حاليا في مرحلة التجهيز للاستفادة من المبنى، لافتة الى ان «الأشغال» قامت بالتسليم الابتدائي للمشروع في 10 نوفمبر 2021، مشيرة الى ان مساحة المشروع 24994 مترا مربعا ومساحة المباني 19.559 ويتكون من مبنى واحد بسردابين أول وثان ودور ارضي ودورين أول وثان، ويضم السرداب الاول مواقف للسيارات والثاني أماكن للتخزين وجزء للمواقف.



ويتكون الدور الأرضي مع الدور الأول من سوق مركزي، بالإضافة الى محلات التجزئة وعددها نحو 27 محلا 11 منها بالدور الأرضي، و16 في الدور الاول، والدور الثاني يضم مكاتب لمجلس إدارة الجمعية.