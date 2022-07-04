استعراض الخطط الإستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط





عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية اجتماعها أمس، في المقر الرئيسي لعمليات الوفرة المشتركة بالكويت، وذلك بحضور رئيس اللجنة المشتركة الدائمة ورئيس الجانب الكويتي - الشيخ د. نمر فهد الصباح، ورئيس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة م.محمد بن عبدالرحمن البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.

وقال الشيخ د. نمر الصباح وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، ان اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية -السعودية، يأتي في توقيت مهم للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي، وقد شددت اللجنة المشتركة الدائمة على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة عام 2019م، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن اللجنة المشتركة الدائمة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، وتشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص، والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين، وأخذت الدراسة بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة، لتلبي المتطلبات التشغيلية وتتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وضمن الإطار العملي، لفت الشيخ د. نمر الصباح إلى الاتفاق بين الجانبين على تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وسيشمل هذا تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، باستخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات، وذلك لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلا من شركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية، بالإضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج، ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.



وكشف رئيس الجانب الكويتي باللجنة المشتركة الدائمة عن استعراض اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة مع الجانب السعودي، آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.

كما ناقش الاجتماع تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية، المشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت، البيئة والسلامة، تطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية، والاطلاع على تقرير سير أعمال في مكتب اللجنة المشتركة الدائم، والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة، في الفترة الحالية والمساهمة في تطويرها بصفة دورية ومستمرة.