القاهرة - خديجة حمودة



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).. بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح مفصل لوزير النقل م.كامل الوزير حول محطة عدلي منصور المركزية.. وهنأ الوزير الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة يوم 3 يوليو (يوم القرار) باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس السيسي وقرار الشعب يوم (3 يوليو) وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.



وقال وزير النقل: «نرحب بسيادتكم والسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي يوجد بها كل شيء جديد».



وأضاف: «محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس السيسي.. وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور»، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى في العالم.



وأشار الوزير إلى أنه تم عمل بحث على كل المحطات المركزية في العالم وكان أكبرها محطة في فرنسا تحوي 4 وسائل نقل، نحن لدينا سبع وسائل نقل بها 4 كهربائية أولها المبنى الرئيسي والذي بداخله 3 وسائل نقل: خط سكك حديد القاهرة السويس والذي كان يبدأ من منطقة عين الشمس، وتم في إطار تخطيط مصر الجديدة وإنشاء محور الفريق عصار والفريق عرابي، بنقله إلى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية الموجودة في عين شمس، ثم استخدام مسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة».

وتابع أن الوسيلة الثالثة هي مترو الأنفاق أي الخط الثالث، وتم افتتاح المرحلة الرابعة منه في عدلي منصور خلال 16 أغسطس 2020، أما الخط الثالث وهو القطار الكهربائي الخفيف والذي تم افتتاحه اليوم والبدء في تشغيله، علاوة على موقف السوبر جيت وهو به أربع وسائل نقل منها ما هو للأقاليم، وآخر كهربائي ترددي من عدلي منصور للمطار، وأتوبيس كهربائي يربط بين عدلي منصور وموقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد، والأتوبيس الترددي «بي أر تي» الذي يمر على الطريق الدائري ويمر أعلى الكوبري العلوي، وهناك مجموعة من الأنفاق طولها 500 متر لربط هذه الوسائل مع بعضها، كما أن هناك 10 أفدنة من الأماكن الخضراء وعناصر الاتصال، علاوة على مول تجاري على 6 أفدنة الدور الأرضي منه بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة.

وتفقد الرئيس السيسي عربات القطار الكهربائي، واستمع إلى شرح مفصل لها من وزير النقل م.كامل الوزير، عما تحتويه من إمكانيات تتضمن (واي فاي) وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات». وقال وزير النقل: «إن كل عربة تشتمل على مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وحمامات لذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن تلفونا لاستخدامه في حالة الطوارئ لذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضاف: أن عربات القطار تشتمل على غرفة تحكم، حيث إن كل عربة تشمل 7 كاميرات مراقبة، تتم مراقبتها من غرفة التحكم، وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل لأي عربة يتم تسجيله على الكمبيوتر، مشيرا إلى أن كل قطار يحوي عربة بها «بوفيه».