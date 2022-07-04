عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، المبالغ المصروفة خلال شهر يونيو 2022 للقروض العقارية والمنح والمحفظة والقروض والهبات الاجتماعية.



وجاء في الإحصائية أن إجمالي القروض العقارية بلغ 39.499.409 دنانير، فيما بلغت الأموال المصروفة على بناء القسائم الخاصة 1.795.882 دينارا، وبلغت قيمة ما تم صرفه لتوسعة وترميم بيوت حكومية 4.827.878 دينارا، وبلغ المصروف على بناء القسائم الحكومية 29.550.491 دينارا، وبلغ المصروف على توسعة وترميم سكن خاص 195.521 دينارا، وبلغ ما صرف على منح ذوي الإعاقة 2.240.000 دينار، وإجمالي قروض المحفظة 276.010 دنانير، وبلغت القروض الاجتماعية 2.164.000 دينار، والهبات الخاصة 1.082.000 دينار، وبلغ إجمالي القروض والهبات الاجتماعية 3.246.000 دينار وإجمالي التوسعة والترميم 249.160 دينارا، وبلغ ما يخص الترميم 26.850 دينارا.