تم تأكيد حالة إصابة جديدة بجدري القرود في البرازيل، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 76 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة

وتشمل الحالة، التي اكتشفت في مقاطعة برازيليا الفيدرالية، رجلا في الثلاثينات من عمره سافر مؤخرا إلى الخارج.

ويخضع المريض لعزلة وتجري مراقبته من قبل العاملين الطبيين.

وأضافت الوزارة أنها طلبت من مركز المعلومات الإستراتيجية في الترصد الصحي جمع جميع البيانات عن حالات جدري القرود في البلاد.

وسجلت البرازيل، البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا اللاتينية، أكبر عدد من الحالات في ولاية ساو باولو مع 52 إصابة مؤكدة، تليها ريو دي جانيرو بـ16 حالة.

وأفادت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن بقية الحالات في ولايات ميناس غيرايس وريو غراندي دو سول وريو غراندي دو نورتي والمقاطعة الفيدرالية.

وأبلغت البرازيل عن أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد في مدينة ساو باولو في أوائل يونيو. وتم اكتشاف الفيروس لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما سافر إلى إسبانيا والبرتغال