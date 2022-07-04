انتقد مؤسس شركة أمازون الأمريكية للتجارة الالكترونية جيف بيزوس تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو فيها المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط بخفض أسعار البنزين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيزوس كان يرد على انتقاد بايدن لشركات تدير محطات بنزين وتحدد الأسعار للمستهلكين.

وقال بايدن على تويتر إن "هذا وقت حرب وخطر عالمي". وقال: "خفضوا السعر الذي تفرضوه بمحطات الوقود ليعكس التكلفة التي تدفعونها مقابل المنتج. افعلوا ذلك الآن".

وقال بيزوس على تويتر مساء يوم: "التضخم مشكلة بالغة الأهمية للبيت الأبيض كي يستمر في إطلاق تصريحات مثل هذه. إما أنه يمضي في اتجاه خاطئ أو يسئ الفهم بشكل كبير لآليات السوق الأساسية".

وبلغ متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد 812ر4 دولار اليوم الأحد، وفقا لنادي السيارات الأمريكي "أيه أيه أيه" مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 016ر5 دولار الشهر الماضي.