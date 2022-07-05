محمود عيسى



دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شركات المقاولات والتحالفات المعنية الى تقديم طلبات التأهل لمشروعي شمال الزور 2 و3 والخيران 1 المستقلين لتوليد طاقة 4500 ميغاواط من الكهرباء بالإضافة الى طاقة تحلية 290 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا.



وقالت مجلة ميد إن الهيئة حددت يوم 16 أغسطس المقبل موعدا نهائيا لتقديم طلبات التأهل للمشروعين، ومن المعلوم أن مشروعي شمال الزور 2 و3 المستقلين سيدمجان المرحلتين الثانية والثالثة المخطط لهما سابقا، وستكون لهما طاقة توليد تبلغ 2700 ميغاواط من الكهرباء وقدرة تحلية تبلغ 165 مليون جالون إمبراطوري يوميا.



أما مشروع الخيران 1 فسيولد 1800 ميغاواط من الكهرباء بالإضافىة الى تحلية 125 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا.



تجدر الإشارة الى ان فريقا يتألف من شركتي إرنست اند يونغ، وأتكينز وأدليشو جودارد البريطانيتين كان قد حصل على عقد استشاري للمشروعين المستقلين في أبريل من العام الماضي، وذلك بعد شهرين من حصول هيئة مشروعات الشراكة على موافقة ديوان المحاسبة على ترسية العقد.