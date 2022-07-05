احتفل بنك بوبيان وشركة فيزا العالمية بإطلاق بطاقة بوبيان Visa كأس العالم FIFA قطر 2022 بحضور عدد كبير من مسؤولي البنك والشركة ومجموعة من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعملاء البنك.



وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: بالتأكيد لا يخفى عليكم حب الجميع وشغفهم بكرة القدم في الكويت والمنطقة والعالم وهو الأمر الذي جعلنا ندرك في بوبيان أهمية الحدث المقبل، لاسيما أنه سيقام في واحدة من دول الخليج وهو الشيء الذي نعتز به ويجعلنا فخورين بما وصلت إليه دول المنطقة.



وأضاف: نفخر بتعاوننا مع فيزا العالمية في إطلاق هذا الإصدار الخاص من بطاقة بوبيان فيزا مسبقة الدفع بمزاياها العديدة وأود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على شراكتنا المميزة مع فيزا العالمية والتي تمتد لسنوات طويلة نتج عنها ولله الحمد العديد من الخدمات المميزة التي استفاد منها عملاؤنا بمختلف شرائحهم.



وكانت فعالية الإطلاق قد استمرت لمدة 3 أيام، حيث استمتع عملاء البنك بالأنشطة التي تم تنظيمها خلال الفعالية والحصول على مزايا عديدة أبرزها الحصول على البطاقة مجانا من دون أي رسوم.



من جانبه، قال المدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر، شاشانك سينغ: فخورون بالانضمام إلى شركائنا في بوبيان، والذين تربطنا بهم علاقة ممتدة وقديمة لتزويد عملاء البنك من عشاق كرة القدم في الكويت بخدمات الاقتصاد الرقمي من خلال حلول دفع رقمية آمنة ومجزية.



وأضاف أن بطاقات شركة فيزا مسبقة الدفع المصممة خصيصا بتصميم FIFA تتميز بخاصية الدفع دون تلامس بما يضمن تنفيذ عمليات الدفع بصورة أسرع وأسهل في المتاجر، مؤكدا أنها مدعومة بالتكنولوجيا الأمنية الخاصة بشركة فيزا والتي تتيح للعملاء تنفيذ المعاملات بثقة وأمان أما بالنسبة للمسافرين، توفر هذه البطاقات أيضا راحة البال لهم، حيث إنها مقبولة حول العالم لدى شركائنا في المتاجر والذين يبلغ عددهم 100 مليون موزعين في مختلف المواقع الجغرافية.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في البنك يوسف الماجد: دون أدنى شك فإن بطولة كأس العالم لكرة القدم من الأحداث العالمية التي تستقطب على مدار أكثر من شهر اهتمام غالبية شعوب العالم وهي هذه المرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تقام قريبا منا وعلى بعد ساعة واحدة فقط وهو ما يكسبها المزيد من القوة والاهتمام.



وأضاف: بهذه المناسبة كان لنا في بوبيان شرف إطلاق بطاقة بوبيان مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وهي البطاقة التي تتميز بتصميمها العمودي ومزاياها الكثيرة من المفاجآت والفعاليات والمزايا الحصرية إلى جانب إمكانية استخدمها مع كافة التطبيقات الحديثة للدفع.