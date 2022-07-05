أعلن نادي أرسنال ضم المهاجم البرازيلي الدولي غابريال جيسوس قادما من مان سيتي بطل الدوري الممتاز، في عقد «طويل الأمد».



ونقل أرسنال في بيان عن المدير الفني البرازيلي في الفريق إيدو قوله: «نحن سعداء بتأميننا انتقال غابريال» الذي سيرتدي الرقم 9، من دون التطرق إلى أي تفاصيل حيال قيمة الصفقة، فيما قدرتها تقارير بريطانية بـ 45 مليون جنيه استرليني (نحو 55 مليون دولار).



وكان جيسوس (25 عاما) انتقل إلى مان سيتي من بالميراس في العام 2017، وسجل 95 هدفا في 236 مباراة بمختلف المسابقات خلال سنواته الخمس مع النادي الإنجليزي، كما حقق لقب الدوري «بريمييرليغ» 4 مرات، كأس إنجلترا وكأس الرابطة 3 مرات.



ويعد جيسوس أحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 56 مباراة وسجل 19 هدفا منذ ظهوره الدولي الأول في سبتمبر 2016.

وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت كوبا أميركا في العام 2019، كما أحرز ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، قبل أن يشارك في مونديال روسيا 2018.



وقال مدرب الفريق الإسباني ميكل أرتيتا: «أنا متحمس جدا. لقد قام النادي بعمل هائل لضم لاعب بهذه المكانة.

أعرف غابريال شخصيا جيدا، وكلنا نعرفه جيدا خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجاحه هنا. كان على رادارنا منذ فترة طويلة، وتمكنا من الحصول على لاعب أردناه جميعا».