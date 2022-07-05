تحت شعار «أوقفها لتثمر» تطرح جمعية النجاة الخيرية اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1443هـ «وقف العشر» الشامل لكل أعمال الخير والبر.



وقـــال عضو مجلس الإدارة بالنجاة الخيرية د.إبراهيم العدساني في تصريح صحافي: وقف العشر، عبارة عن وقف عقاري، تبلغ قيمته في المرحلة الأولى 400 ألف دينار، ويستفيد من ريعه عدد 30 ألف إنسان داخل الكويت وخارجها. وأكد العدساني أن «وفق العشر» ينفق من ريعه في العديد من أوجه الخيرات، منها دعم الأسر المتعففة داخل وخارج الكويت، وحفر الآبار التي توفر المياه النظيفة للأسر، وبناء المساجد والمستوصفات والمراكز الإسلامية، والتي تساهم في تربية الأجيال على القرآن الكريم والسنة النبوية، وتستثمر كذلك هذه المساجد والمراكز في دعوة غير المسلمين للتعرف على الإسلام. وتابع العدساني: يساهم «وقف العشر» كذلك في دعم ملف التعليم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والجهل، وتوفير فرص العمل المناسبة للأسر.



وبين أن «وقف العشر» يدوم أثره لأجيال، وأجره لا ينقطع بإذن الله، داعيا أهل الخير إلى استثمار أيام العشر المباركة، والمساهمة في هذا الوقف، الذي يضم عموم أوجه البر والإحسان، وباب المساهمة متاح للجميع ولو بدينار، وذلك من خلال زيارة حسابات النجاة الخيرية بمنصات التواصل الاجتماعي. @AlNajatOrg أو الاتصال على 1800082.