أعلن البنك التجاري الكويتي عن إصدار بطاقة فيزا بلاتينيوم خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 الفريدة من نوعها وتصميمها، وهذه البطاقة ليست مجرد تحفة فنية، بل يمكن أن تأخذ العميل إلى إحدى مباريات كأس العالم في قطر.



وفي هذا السياق، صرحت المدير التنفيذي لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي غدير سراب: يسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد لعملائه، ولذلك قام البنك بمناسبة قرب الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لكرة القدم، بإصدار بطاقة فيزا بلاتينيوم الخاصة بهذه البطولة، وهي بطاقة حصرية ومميزة ومجانية للسنة الأولى، علما بأن العميل الجديد أو العميل الذي يقوم بترقية فئة بطاقته الائتمانية الحالية إلى فئة بطاقة فيزا بلاتينيوم الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 سوف يحصل على 5000 نقطة من برنامج مكافآت التجاري، ويحصل أيضا على 20 فرصة لدخول السحب في الحملة الصيفية للبطاقات الائتمانية كهدية ترحيبية.



وأضافت أنه سيتم تقديم هدايا فورية وحصرية عند إصدار بطاقة فيزا بلاتينيوم الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وسيتم الإعلان عن الفائزين في السحب على باقة حصرية لمباريات دور المجموعات لفائز واحد، بالإضافة إلى مرافق واحد، وكذلك باقة حصرية لمباريات دور الـ 16 لفائز واحد، بالإضافة إلى مرافق واحد.



واختتمت سراب في تصريحها مؤكدة أن المؤهلين لدخول السحب والاستفادة من الحملة الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هم العملاء الجدد والعملاء الذين يقومون بترقية فئة بطاقتهم الحالية بإصدار بطاقة فيزا بلاتينيوم الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستكون ابتداء من تاريخ 3 يوليو إلى 29 سبتمبر 2022 علما أن تاريخ السحب هو 9 أكتوبر 2022.