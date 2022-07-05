أسامة دياب



استضافت سفارة الهند لدى البلاد وفدا تجاريا هنديا كبيرا، يضم ممثلين من قطاع الأغذية والمشروبات، ونظمت اجتماعا بين الشركات الهندية والكويتية، وهو يعتبر أول وفد تجاري كبير يزور الكويت من الهند في العامين الماضيين، ويمثل أعضاؤه كبريات الشركات الهندية في مجال المواد الغذائية والزراعية، الذين حضروا على أمل عقد الشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم الكويتيين.



وأكد سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج، في كلمته على هامش الاجتماع بين رجال الأعمال من كلا البلدين، على العلاقة الديناميكية طويلة الأمد بين الهند والكويت والتي وصفها بأنها علاقة متعددة الأوجه سياسية ممتازة وشراكة تجارية متنامية وتعميق التواصل بين الناس، موضحا أن الكويت جزء من جهود أمن الطاقة في الهند وأن الهند جزء من جهود الأمن الغذائي للكويت، لافتا إلى ان الكويت شريك في التقدم الاقتصادي للهند، والتحول الاقتصادي وإنشاء Aatmanirbhar Bharat، أي الهند المعتمدة على الذات.



وسلط السفير الضوء على الرقم القياسي الجديد لتصدير أكثر من 400 مليار دولار من السلع في جميع أنحاء العالم من الهند، والتي كانت بالفعل مهمة طموحة بالنظر إلى أن أفضل ما حققته الهند في صادرات البضائع في الماضي كان 330 مليار دولار في أيام ما قبل «كوفيد» في 2018 ـ 2019، حيث تم تحقيق هذا الإنجاز الرائع من خلال تدابير السياسة والإصلاحات وخطط ترويج الصادرات والمبادرات الرئيسية مثل مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج والقرارات الجريئة في مواجهة الشدائد التي دفعت الهند لتصبح أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم.



وكشف جورج عن أن الصادرات الهندية للكويت بلغت السنة المالية 2021 ـ 2022 أكثر من 1.23 مليار دولار، وهو إنجاز غير عادي، حيث بلغ إجمالي النمو 44% خلال الفترة 2020 ـ 2021. ومساهمة الصادرات الهندية للكويت ستساعد الهند في نموها الاقتصادي وتحقيق هدفها الاقتصادي البالغ 5 تريليونات دولار.



وأشار إلى ان بلاده حددت هذا العام 23 هدفا أكثر طموحا في زيادة الصادرات إلى الكويت، لتشمل العديد من المواد الغذائية والمشروبات مثل الأرز والمنتجات البحرية والتوابل واللحوم ومنتجات الألبان والدواجن والشاي والقهوة والحبوب والكاجو، وما إلى ذلك.



بدوره، قال رئيس قسم في ادارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيصل الرشيدي «نشارك في هذه الفعالية الاقتصادية المهمة مع السفارة الهندية لدى البلاد، ونحاول أن نشرح متطلبات الاستيراد بالنسبة للكويت وما هي الاشتراطات التي نطلبها لأي شحنات غذائية ونحاول توضيح كل المتطلبات بحيث إن الشحنات الغذائية التي تصل الكويت تكون صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للاشتراطات التي نطلبها».



وأكد الرشيدي أن الكثير من المنتجات تصلنا من الهند، منها الأرز والبهارات واللحم، اضافة الى منتجات أخرى كثيرة حالها حال الدول الأخرى.