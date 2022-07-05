وقعــــــت مؤسســـة «لوياك» اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، لبحث سبيل تعاون مشتركة فيما يخلص المجال التعليمي والتدريبي للشباب، حيث تنص هذه الاتفاقية على تعزيز قيمة التدريب المهني والخدمة المجتمعية لدى خريجي وطلاب جامعة الخليج عن طريق التسجيل في برامج «لوياك»، بالإضافة إلى توفير قاعات الجامعة لاستغلالها في ورش وبرامج لوياك للشباب.



وأوضحت نائبة رئيس مجلس إدارة لوياك والعضو المنتدب فادية المرزوق أن هذا التعاون يأتي بعد إيمان جامعة الخليج برؤية وأهداف «لوياك» في تمكين الشباب وخلق أجيال من القادة المؤثرين في المجتمع، لافتة إلى أن نجاح «لوياك» يمثل نجاحا للمجتمع الكويتي بشكل عام، وهو نجاح لم يكن ليتحقق لو عملت المؤسسة بمعزل عن المجتمع بتنوعه وتعدد فئاته، بحيث اعتمدت أسلوب الشراكة المجتمعية الفاعلة والراسخة، سواء مع منظمات المجتمع المدني، أو دور الرعاية الاجتماعية، أو الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية أو مع القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية. وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي الطرفين لتفعيل التبادل والتواصل فيما بينهما بما ينعكس إيجابا على الجانبين ويغني تجاربهما، ويثمن الروابط التي تجمعهما لاسيما في مجال تدريب وتطوير الشباب.



من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، نواف أرحمه «إن جامعة الخليج سعيدة بتوقيع مذكرة التفاهم مع «لوياك»، المؤسسة النشطة التي تهتم بدعم جيل الشباب وجعلهم أعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع، وهو بلا شك هدف تسعى الجامعة دائما إلى تحقيقه».



وأكد ارحمه أن هذه الخطوة تسعى في المقام الأول إلى تعزيز قيمة التدريب الميداني المهني بين الشباب، وتشجيع طلبة جامعة الخليج للانضمام إلى برامج «لوياك» التي تهتم بتطوير مهاراتهم، لافتا في الوقت عينه إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للطلبة لمنحهم خبرات عملية وتعريفهم بسوق العمل.