سلطان العبدان



أعلن أعضاء اللجنة الإسكانية فايز الجمهور ود.عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي عزمهم استجواب وزير الإسكان في الحكومة المقبلة ما لم تحل قضية منطقتي جنوب القيروان وأرض منتزه أبوحليفة.



وقال النواب الثلاثة، في بيان مشترك، ان اللجنة، وحرصا منها على إزالة العوائق أمام المناطق السكنية الجديدة، قامت ظهر أمس بزيارة ميدانية لأرض منطقة جنوب القيروان بحضور مختصين في «الزراعة» للتأكد من الرواية الحكومية حول وجود 80 ألف شجرة معمرة في أرض المنطقة تمنع إقامة منطقة سكنية فيها، وقد تبين لهم الآتي:



٭ وجود أجزاء كبيرة من أرض جنوب القيروان خارج المحمية البيئية ويمكن بناء عدد كبير من القسائم فيها.



٭ تحتوي المحمية على العديد من «الشتلات» الصغيرة التي يمكن إزالتها من المنطقة ونقلها الى مكان آخر دون الإضرار بها.



٭ هناك العديد من الأشجار نوع «الكونوكاربس» ذات القيمة الطبيعية المنخفضة ولا يضر إزالتها بالبيئة. وعليه، فقد أكد النواب إمكانية إقامة منطقة سكنية فورا على أرض شاسعة جنوب القيروان دون الإخلال بالاعتبارات البيئة والصحية للأشجار المعمرة القريبة منها، وعلى الجهات الحكومية المختصة سرعة الأخذ بهذا الأمر. وأضاف النواب في بيانهم: كان من الواجب على مجلس الوزراء من خلال لجنة الخدمات التي تضم جميع الوزارات والهيئات المعنية تحتها القيام بالتنسيق بينها وإزالة كل العوائق والخروج بقرار نهائي قبل الإعلان عن التخصيص وخداع المواطنين، مما أثر على قرار العديد منهم في طلب التخصيص بالمناطق الجديدة. وقد أكد النواب في الوقت ذاته أن ما تعرضت له قضية منطقة جنوب القيروان وأرض منتزه أبوحليفة من تخبط حكومي وتهرب من المسؤولية وعدم الوفاء بالعهود أدى إلى ضياع العديد من الفرص الإسكانية على المواطنين، ما استوجب مساءلة الوزراء المعنيين بهذه القضية.