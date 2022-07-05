أتم 1621 عالما وعالمة في ألمانيا أبحاث تأهيلهم في جامعات أو معاهد معادلة في ألمانيا العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن عدد أبحاث التأهيلات لدرجة الأستاذية ارتفع بذلك بنسبة 6% مقارنة بعام 2020، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ عام .2016

وزاد عدد أبحاث التأهيلات للأستاذية التي أنجزها رجال من 995 إلى 1071 بحثا، ما يعني تراجعا طفيفا في نسبة النساء اللاتي أنجزن أبحاث الأستاذية من 35 إلى 34%. وفي عام 2011 شكلت النساء نسبة 25%.

وتعلق ما مجموعه 908 أبحاث تأهيلية للأستاذية بمجال الطب البشري/العلوم الصحية، ليشكل هذا المجال أكبر نسبة من الأبحاث كما في السنوات السابقة.

ومقارنة بعام 2020، زاد عدد أبحاث التأهيل للأستاذية في هذه الفئة بنسبة 7%، وحل في المرتبة الثانية الأبحاث في فئة العلوم الإنسانية بما مجموعة 213 بحثا. وفي مجال علوم القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بلغ عدد الأبحاث 182 بحثا. وكان متوسط أعمار العلماء الذين أتموا أبحاثهم للأستاذية العام الماضي 42 عاما.