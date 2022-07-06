

صدر عدد يوليو من مجلة «الكويت»، ويتضمن ملفا حول موسم الحج هذا العام والجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف في الكويت لإنجاح الموسم رغم صعوبات ضيق الوقت، إضافة الى عدة موضوعات تتناول وصف رحلات الحج قبل وسائل المواصلات الحديثة، وقراءة في الجوانب الروحية للمناسك قديما وحديثا، وموقع الكويت التاريخي كنقطة عبور للحجيج، كما ان أحد الموضوعات في الملف يتحدث عن بعض الشعائر والمناسك لبيان فضلها.



وأكدت رئيسة التحرير عائشة العسعوسي أن مجلة «الكويت» تسعى دائما لأن تكون قريبة من القراء بما تواكبه من قضايا وأحداث محليا وخليجيا وعربيا وعالميا، وبما يسهم في تنمية الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية بشكل إيجابي والمحافظة على تراثنا الغني الذي يجب إظهاره وبيانه للأجيال انطلاقا من مسؤوليتنا وواجبنا الإعلامي.



كما يتضمن العدد بعض الموضوعات التاريخية، وبينها موضوع حول مبادرات أبناء الكويت الوطنية التي اتخذوها وأسهمت في أن تجعل من البلاد وطنا آمنا وركيزة من ركائز النهضة، من بناء الأسوار وصولا إلى تأسيس أول جيش وطني، إضافة الى موضوع حول تأسيس الأنظمة الحكومية في الكويت.



وتستعيد المجلة في العدد الجديد جوانب مضيئة من تاريخ الكويت الفني عبر موضوع يتناول الثنائي الفني الأبرز في تاريخ المسرح والدراما الكويتية الذي مثله الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا، مع الفنانة الكبيرة الرائدة سعاد عبدالله، إضافة الى موضوع يتناول سيرة قامة فنية لها إنتاج كبير في المسرح الكويتي وفي الإذاعة والدراما أيضا وهو الفنان جمال الردهان.



واحتوى العدد أيضا على مجموعة من الموضوعات الثقافية، بينها موضوع عن مدى حضور الشاعرات الخليجيات في المشهد الشعري الراهن، وموضوع آخر حول حضور القضية الفلسطينية في المشهد الأدبي والثقافي الكويتي على امتداد تاريخ الأزمة وحتى اليوم.