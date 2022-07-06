كرّم وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة مدير عام الهيئة أحمد الموسى بمناسبة تقاعده، وسلمه شهادة تقدير ودرعا تذكارية تقديرا لإنجازاته المشهودة ومسيرته في خدمة الهيئة خلال فترة توليه المنصب.



وتولى الموسى منصب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة من 2018 حتى 2022، حيث شهدت خلالها الكثير من التطور في الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف من الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص والوافدين والخريجين والطلبة خلال فترة العطل لما تقدمه الهيئة من تعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة لهم.



كما شهدت «القوى العاملة» خلال فترة توليه نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية دعماً لتوجه الدولة نحو السعي لتطبيق الحكومة الإلكترونية لتحقيق السرعة والسهولة في إنجاز المعاملات، هذا بالإضافة للدور الرائد والبارز له وحرصه على استمرار العمل خلال أزمة «كورونا» وتشجيعه لموظفي الهيئة بالاستمرار في خدمة الجمهور.