بشرى شعبان



أعلن الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون مسلم السبيعي أن دور الرعاية على أتم الاستعداد لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز العديد من البرامج والأنشطة بهذه المناسبة لصالح المسنين والحضانة العائلية ورعاية الأحداث، لافتا الى أن العمل جار على مشروع الأضاحي بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتقديمها للدور إحياء للسنة النبوية وتأصيلها في نفوس الأبناء والنزلاء.



وقال السبيعي إنه تم التحضير والاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى في جميع الإدارات، حيث يبدأ بصلاة العيد في مصليات الدور الايوائية وبعدها تقديم التهاني والتبريكات وتوزيع العيادي من قبل مسؤولي الوزارة ومديري الإدارات وتنظيم العديد من البرامج الترفيهية والاجتماعية داخل دور الرعاية وخارجها لبث السعادة والسرور في نفوس الأبناء والنزلاء، مطمئنا آباءنا وأمهاتنا بأن إدارة رعاية المسنين باشرت تقديم خدماتها للمستفيدين خارج القطاع وعودة الزيارات المنزلية من خلال أقسام الخدمة المتنقلة في جميع المحافظات بعد توقف لأكثر من سنتين وعودة الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية لأكثر من 3300 حالة عبر 23 فريقا طبيا.



وأضاف أن أبواب دور الرعاية الاجتماعية مفتوحة للزيارات بعد عودة الحياة الطبيعية والسماح للجهات التطوعية ومؤسسات النفع العام والشركات بالزيارات وتقديم خدماتها المجتمعية من خلال البرامج المشتركة في العطل الصيفية والأعياد والمناسبات سعيا من القطاع لدمج الأبناء والنزلاء في المجتمع الخارجي، وذلك حسب اللوائح والنظم وبما يضمن سلامة الجميع.