تعاونــت «القطريــة للعطلات» و«قطر للسياحة» ومجموعة «Alchemy Project» لتقديم تجارب عالمية تزخر بالمتعة والمرح لجميع أفراد الأسرة لدى زيارة قطر هذا الصيف، وسيتمكن زوار دولة قطر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها من زيارة الدوحة والاستمتاع بعروض «الصيف في قطر»، كما سيستمتع الزوار بحضور العروض الترفيهية العالمية، بما في ذلك: عرض أليس في بلاد العجائب، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري، وعرض السنافر الموسيقي.

وأطلقت القطرية للعطلات باقات سفر جديدة مذهلة، تدعو فيها الضيوف من الكويت الى قضاء إجازة صيفية لا تنسى والاستمتاع بتجارب حصرية تزخر بالمرح في الدوحة. وتشتهر دولة قطر بوصفها وجهة مناسبة للعائلات وتلبي متطلبات واحتياجات جميع الأعمار.

ومع اختيار باقات السفر المصممة حصريا من القطرية للعطلات، سيستمتع زوار الدوحة من جميع الأعمار بعطلة استثنائية لا تضاهى.



وتشمل عروض باقات السفر التي تتيحها القطرية للعطلات، باقة «الصيف في قطر»: وهي مصممة خصوصا لتتيح للعائلات وجهة ممتعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أثناء استكشاف مدينة الدوحة الجميلة.

كما سيتمكن الزوار من خلال هذه الباقة من أخذ قسط من الراحة بعيدا عن روتينهم اليومي، والاسترخاء والاستمتاع بكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة، فضلا عن الحداثة والرفاهية والعروض الترفيهية التي تناسب العائلات، بما في ذلك عرض أليس في بلاد العجائب من 14 يوليو إلى 16 يوليو، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري من 21 يوليو إلى 23 يوليو، وعرض السنافر الموسيقي الحي من 28 يوليو إلى 30 يوليو.

وتبدأ أسعار باقات العطلات من 86 دينارا للشخص الواحد وتشمل تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة الفندقية وتذاكر حضور العروض الترفيهية.



كما تقدم القطرية للعطلات باقة «الألعاب المائية وشلالات الصحراء» حيث ستمكن الزوار من الهروب من حرارة الصيف عبر تجربة مائية ممتعة ومنعشة في منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى.

وتشمل الباقات تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة في المنتجع وتذاكر الدخول إلى الحديقة المائية، وهي تعد باقة سفر مثالية للأصدقاء أو العائلة وتبدأ من 241 دينارا للشخص الواحد.



أما باقة «مدينة الألعاب الترفيهية - كويست»، فتبدأ أسعارها من 233 دينارا للشخص الواحد، وهي مخصصة للمسافرين الذين يتمتعون بالجرأة والمغامرة. وتشمل هذه الباقة تذاكر السفر والإقامة الفندقية الفاخرة في فندق بانيان تري الذي يقع في مشيرب، قلب الدوحة.