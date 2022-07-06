عبدالكريم العبدالله



أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار عن قيام اللجنة الثلاثية المكونة من «وزارة الصحة ممثلة بإدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية ـ القوى العاملة» بضبط عمالة من جنسيات آسيوية يعملون سكرتارية في مركز طبي في محافظة الجهراء ويقومون بإجراء عمليات الليزر دون حصولهم على ترخيص.



وبينت، في تصريح صحافي، أن ادارة تفتيش الأدوية عثرت على أدوية وحقن مخزنة بشكل خاطئ ومخالف، مبينة انه سيتم احالة الموضوع الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيدة بجهود اللجنة الثلاثية على سرعة تجاوبها للواقعة.



واوضحت أن هذا جاء بعد ورود بلاغ بهذا الخصوص، والذي استجابت له اللجنة الثلاثية وقامت بدورها بالتوجه الى المكان وضبط العمالة متلبسين بفعلتهم.