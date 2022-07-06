القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تشهد مدينة وهران الجزائرية في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت منافسة منتخب مصر لكرة اليد على ذهبية اللعبة بدورة ألعاب البحر المتوسط، بمواجهة المنتخب الإسبانى.



وتأهل الفراعنة إلى النهائي بعد الفوز على مقدونيا 34-20، بينما تأهل الإسبان بعد الفوز على صربيا 42-38.



وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين صربيا ومقدونيا قبل المباراة النهائية.



ورفعت بعثة مصر رصيدها إلى 43 ميدالية خلال منافسات الدورة جاءت بـ 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، وتحتل المركز السابع في الترتيب العام.



وتتصدر تركيا جدول الترتيب بـ 96 ميدالية، وتليها إيطاليا برصيد 130 ميدالية، وفي المركز الثالث فرنسا برصيد 71 ميدالية، ثم الجزائر صاحبة الأرض برصيد 48 ميدالية، ثم صربيا برصيد 26 ميدالية، وفي المركز السادس إسبانيا بـ 50 ميدالية.



وفي ظل توهج أبطال وبطلات مصر في دورة المتوسط، يشهد الدوري المصري لكرة القدم توقفا مؤقتا بسبب الدخول في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر نسخة 2021، بينما وصلت نسخة 2020 الى المباراة النهائية التي ستجمع الأهلي والزمالك يوم 21 الجاري.



وفي سباق دور الـ 16 لنسخة 2021، تقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين طلائع الجيش ومنتخب السويس، والثانية بين بيراميدز وسيراميكا.