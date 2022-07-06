مبارك التنيب



نفذ رجال قطاع شؤون الإقامة والأمن الجنائي، ممثلين في مباحث الإقامة وإدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، عدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط 4 بائعات هوى من جنسية افريقية وقواد إفريقي و18 مخالفا منهم 3 وافدات داخل مكتب وهمي للعمالة المنزلية.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن مباحث شؤون الاقامة داهمت مكتبا وهميا للعمالة في منطقة الفروانية، وضبط بداخله 3 وافدات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 مخالفا لقانون العمل والإقامة، أما رجال مباحث الآداب فداهموا شقة تستقبل الأعمال المنافية وضبطوا بداخلها 4 افريقيات إحداهن كانت في وضعية تلبس، ووافدا تبين أنه يعمل في السمسرة على الساقطات.