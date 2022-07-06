مدة الترخيص تمتد إلى 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع

يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 60 يوماً باستثناء تراخيص النشر الإلكتروني

لا يجوز عرض فيلم سينمائي أو مصنف فني قبل الحصول على إجازة مسبقة



عاطف رمضان



أصدر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين قرارا وزاريا لتنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى الوزارة.



وتضمن القرار الوزاري 33 مادة، تناولت أحكاما عامة وتعريفا للمصطلحات، وكيفية تقديم طلب الترخيص للإدارة المعنية بالوزارة والمستندات المطلوبة.



ووفقا للقرار الوزاري تقوم الادارة المعنية بدراسة الطلب خلال 10 أيام، وفي حال كان الطلب مستوفيا للشروط ترفع الإدارة المعنية الطلب لوكيل الوزارة المساعد المعني ليصدر قراره بالموافقة أو الرفض خلال 20 يوما من تاريخ تسلمه، على أنه يجب أن يكون في الحالة الأخيرة مسببا، وإذا انقضت الـ 30 يوما دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا.



ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال 60 يوما من تاريخ الرفض فإذا انقضت هذه المدة دون البت في التظلم اعتبر التظلم مرفوضا.



وجاء في القرار ان مدة الترخيص 3 سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع المقررة في هذا القرار ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 60 يوما ويستثنى من ذلك التراخيص المتعلقة بالنشر الإلكتروني.



وفي الفصل الثاني من القرار تناول تراخيص المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات، ووفقا للقرار تكون ادارة السياحة هي المعنية بتلقي طلب الحصول على تراخيص «فندق، والشقق الفندقية، والمنتجعات، وتنظيم الرحلات السياحية والارشاد السياحي الداخلي، ومنتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل».



وتناول القرار الوزاري في الفصل الثالث منه الانشطة الفنية وان قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات الجهة المعنية بتلقي طلب الحصول على التراخيص.



ووفق القرار فإنه لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي او مصنف فني أو الإعلان عنه في دور العرض السينمائي قبل الحصول على إجازة مسبقة، حيث تشكل لجنة الرقابة على الافلام السينمائية من المختصين بالوزارة للرقابة على الافلام السينمائية تتولى مهام وضع المعايير المناسبة لإجازة او منع عرض الافلام السينمائية او المصنفات الفنية او الاعلان عنها في دور العرض السينمائي داخل الكويت وفق القانون.



ومن مهام اللجنة وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن العمري المسموح له بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم والبت في طلبات إجازة عرض الافلام السينمائية والنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها.



وتناول القرار الوزاري دور العرض والافلام السينمائية حيث يقدم طلب الحصول على ترخيص بإدارة وتشغيل دار العرض السينمائي وممارسة نشاط توزيع أفلام سينمائية الى إدارة المصنفات الفنية.