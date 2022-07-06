آلاء خليفة



أوضح القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي بشأن شروط القبول في كليتي الهندسة والبترول والعلوم الإدارية، موضحا أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء اختباري القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات كشرط من شروط القبول في هاتين الكليتين.



وأكد قائلا «ان القبول في كلية الهندسة والبترول مازال قائما على أداء اختبارات القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وما تم إلغاؤه وبموافقة مجلس الجامعة هو شرط الحصول على درجة 40% فأعلى في اختبار الرياضيات، وشرط الحصول على درجة 50% فأعلى في اختبار اللغة الإنجليزية، وشرط الحصول على معدل مكافئ 78% فأعلى للتنافس على مقاعد تخصصات الكلية».



أما بشأن شروط القبول في كلية العلوم الإدارية، فقد أكد أن شرط الحصول على درجة 40% فأعلى في اختبار قدرات اللغة الإنجليزية كشرط للتنافس على مقاعد تخصصات الكلية مازال قائما، ولم تتم الموافقة على إلغائه.



وختاما، أوضح د.الغربللي ضرورة تأدية اختباري القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات للطلبة الراغبين في الالتحاق بكليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول، حيث إن أولوية القبول فيهما تكون للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ.