ردت الأحزاب السياسية السودانية بتحفظ على تعهد الجيش بالانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية لإتاحة الفرصة للجماعات المدنية لإجراء محادثات لتشكيل حكومة.



وقال تحالف «قوى الحرية والتغيير» إن الكلمة التي ألقاها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مؤخرا لم توضح كيف سينسحب الجيش من الحياة السياسة، وهو ما طالبت به المعارضة المدنية.



وجاء في بيان صادر عن «قوى الحرية والتغيير» أن قرارات البرهان «هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه».



وأنهى استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين العسكريين والجماعات المدنية التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.