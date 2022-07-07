أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة دلال البناي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون انشاء ديوان المحاسبة 30 لسنة 1064، وتم ابداء الرأي في 930 موضوعا بقيمة 1.371 مليار دينار خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وتبين أن نسبة ما يقارب 80.6% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.247 مليار دينار، و10% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 56.979 مليون دينار و9.4% لموضوعات الجهات ذات الميزانية المستقلة بقيمة ما يقارب 66.774 مليون دينار.



وأشارت البناي إلى اصدار 483 موضوعا بقيمة 899.282 مليون دينار ما بين موافقة أو موافقة مشروطة وتم رد أوراق 379 موضوعا بقيمة 340.950 مليون دينار لعدة أسباب ابرزها عدم التزام الجهة بالتعميم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند عرضها على الرقابة المسبقة.



من جهتها، قالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة إيمان مبارك إنه تم اصدار 5 موضوعات مخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون انشاء الديوان، وبقيمة مليوني دينار، وتم إخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك، وستتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة التدقيق على تلك الموضوعات.