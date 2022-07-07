تولى هيثم الغيص منصب الأمين العام لـ «أوپيك» خلفاً للراحل محمد باركيندو الذي توفي مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 63 عاما، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة عمله في المنظمة، حيث كان من المقرر أن يتولى الغيص ذلك المنصب في أغسطس المقبل حسب قرار المنظمة في اجتماعها خلال يناير الماضي.



جدير بالذكر، أن الغيص هو ممثل سابق في «أوپيك»، وعمل منذ عام 1993 في مؤسسة البترول الكويتية، فيما تولى باركيندو منصب أمين عام «أوپيك» في أغسطس 2016 خلال انعقاد اجتماع وزراء نفط المنظمة الـ 169 خلفا لليبي د.عبدالله البدري. وشغل باركيندو وظائف مهمة بالقطاع النفطي في نيجيريا، حيث ترأس مؤسسة النفط الوطنية كما شغل منصب المدير العام بالإنابة لمؤسسة الغاز السائل، كما شغل ايضا منصب المساعد الخاص للامين العام لـ «أوپيك» الأسبق ريلوانو لقمان وعين نائبا للأمين العام لأوپيك في عام 2006 وقام بتمثيل نيجيريا في مجلس محافظي «أوپيك» عامي 2009 و2010.