سعود عبدالعزيز



استقبل موقع شؤون القوة بوزارة الداخلية كما هائلا من طلبات الضباط والأفراد بشأن صرف البدل النقدي، وذلك منذ صباح أمس، ويستمر هذا التقديم خلال الفترة الحالية.



وكشف مصدر أمني عن أن وزارة الداخلية وبتعليمات من وزير الداخلية وبإشراف مباشر من الفريق أنور البرجس، قامت بالتسهيل على منتسبيها عبر تقنية التقديم عبر الموقع بوضع الرقم العسكري دون الحاجة للرجوع إلى المسؤول بالعمل، حيث يكتشف السيستم أحقية منتسب الوزارة في التقديم من عدمها فور إدخال الرقم العسكري وظهور خانة تبين رقم الطلب ان تم قبوله والاحتفاظ به، بينما يظهر غير مستوفي الشروط في حال عدم قبول رفع الطلب. وأكد المصدر ان الموقع استغنى عن النماذج التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأصبح التقديم سلسا رغم الضغط الكبير على الموقع.



وأردف المصدر بالقول ان الصرف سيتم عند الانتهاء من جمع الطلبات من قبل المتقدمين عبر الموقع وخلال الفترة المقبلة.