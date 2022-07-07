عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من n2 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على 242 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2002.



وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس ويوم الأحد 17 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 18 يوليو، وإجراء عملية القرعة الأربعاء 20 منه.



وقالت «السكنية» إنه على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.