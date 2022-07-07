

بعد نجاحاته المميزة وطرقه المبتكرة في جراحة العظام تمكن اختصاصي جراحة العظام د.مثنى السرطاوي من اختراع أذهل به العالم وأصبح احد أبرز الجراحين المشهورين عالميا، حيث سجل براءة اختراع تتمثل في تطوير تقنية حديثة لتبديل مفصل الركبة تحفظ جميع العضلات والأوتار المحيطة بها مسجلة في مكتب الولايات المتحدة لبراءة الاختراع.



ولم يتوقف السرطاوي عند هذا الحد بل ابتكر تدخلا جراحيا اطلق عليه اسم «غرزة الكويت» وفاء وعرفانا لوطنه، حيث يعتبر هذا الاختراع هو الأول الذي يسجل باسم الكويت التي يفتخر أبناؤها بإنجازاتهم وإبراز دورها في المحافل، لافتا الى ان «غرزة الكويت» حصلت على براءة اختراع من مكتب الاختراع الأميركي وتم قبولها ونشرها في المجلات الطبية العالمية.



وبين أنها اضافة جديدة في عالم الطب، حيث ان الطرق المستخدمة لإغلاق الجروح غير مستحدثة، مشيرا إلى أن اختراع هذه الطريقة خلاف الطرق التقليدية نظرا لما نواجهه كجراحين من صعوبات لإغلاق الجروح خصوصا لمرضى السكرى وقصور الكلى بالطريقة التقليدية، مؤكدا ان دور الجراح يكمن في إيجاد مثل هذه الأساليب الجديدة لتطوير الجراحة، و«غرزة الكويت» من ضمن تلك الأساليب المتطورة.