عبدالله قنيص



‏تمكنت إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص من ضبط 9 أشخاص (5 نساء و4 رجال) يديرون شبكة لترويج الأعمال المنافية للآداب العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزة شبكة الآداب على مبالغ مالية واجهزة ذكية واجهزة كمبيوتر تستخدم في التعامل مع راغبي المتعة المحرمة.

من جهة أخرى، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط متسولة خلال قيامها بالتسول مقابل سوق تجاري أثناء حملة تفتيشية في محافظة الأحمدي، وتمت احالة الموقوفين إلى الإبعاد لتبصيمهم مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مجددا.