بشرى شعبان

أعلنت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد انه وفقا لإحصائية ادارة تنظيم واستقدام العمالة المنزلية لشهر يونيو فقد قامت الإدارة بتحصيل 126106 دنانير لصالح اصحاب الأعمال و3380 دينارا للعمالة.



وبينت المزيد انه تم تجديد 43 ترخيصا لمزاولة العمل، ورفعت الإيقاف عن 6 تراخيص، وأصدرت 11 ترخيصا جديدا لمزاولة العمل، فيما بلغ عدد المكاتب 420 مكتبا مسجلا لديها لاستقدام العمالة المنزلية، ووضع 12 ملصقا على المكاتب والشركات المخالفة، وإيقاف 12 ترخيصا وتسلمت طلبين لإلغاء التراخيص.



وأضافت ان عدد الشكاوى المسجلة بلغت 495 منها شكوى واحدة من مكتب ضد صاحب عمل، 34 شكوى من صاحب عمل ضد عامل، و259 من صاحب عمل ضد مكتب وشركة، و3 شكاوى من عامل ضد مكتب، و198 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، وتمت احالة 77 شكوى الى القضاء منها 26 ترك عمل، و54 شكوى جواز سفر تم تسليمها للعامل وحل 357 شكوى وديا.