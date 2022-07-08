هنأ عميد عائلة الروضان، روضان الروضان، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى أن يجعلها أيام مباركات كلها خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، مهنئا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم.



وأشار الروضان الى ان الكلمات لن تكفي للتعبير عن مدى حب الشعب الكويتي لصاحب السمو والذي ظهر جليا بعد القرارات الأخيرة التي أعادت الاستقرار للكويت، وذلك يعود لأن كل الكويتيين يلمسون الجهد الوطني الذي يبذله سموه من العمل لأجل رفعة وطننا الغالي، متمنيا لسموه طول العمر والبقاء وللشعب الكويتي كل الرفاهية والتقدم. وأضاف: عيد الأضحى مناسبة سعيدة للتعبير عن حب الشعب لحاكمه وكذلك للتعبير عن الامتنان لما تحقق على يد صاحب السمو منذ توليه مقاليد الحكم، لكي تصبح الكويت دولة عصرية حديثة، مزودة بالعلم والمعرفة، معربا عن سعادته بحرص سموه منذ توليه الحكم على ترسيخ النظام الديموقراطي وبناء دولة حديثة تقوم على احترام الدستور وتوسيع الحريات وتنمية الاقتصاد، مؤكدا أن سموه دائما يقف بوجه كل من يحاول تعطيل مسيرة العمل والتقدم لهذا البلد، داعيا الجميع إلى التحلي بالحكمة واليقظة والوقوف صفا واحدا لدرء الفتنة والمحافظة على الوحدة الوطنية التي هي بمنزلة الركيزة الأساسية في بناء الأوطان.



ودعا الروضان لصاحب السمو بمزيد من السداد لما يقوم به سموه من جهود وطنية يلمسها كل مواطن كويتي، داعيا المولى ان يحفظه ذخرا وسندا للكويتيين وللعالم العربي والإسلامي، لنظل ننهل من فيض خبرته وموفور حكمته.