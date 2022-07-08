عبدالله قنيص



احتجز وافد في نظارة مخفر الجهراء على اثر اتهامه وآخر بتحريض سيدة من غير محددي الجنسية على الفسق والفجور، فيما جار ضبط آخر صدر عنه نفس الفعل.

وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن سيدة من مواليد 1990 أبلغت مخفر شرطة الجهراء بأنها تلقت رسائل عبر الواتساب من هاتفين وفحوى الرسالتين تحريض واضح على الفسق والفجور، وعليه تم إجراء التحريات وتحديد هوية صاحب أحد الهاتفين وهو وافد مصري من مواليد 1994، فيما جار البحث عن صاحب الخط الذي أرسل منه الرسائل المشابهة، كما تم تفريغ الرسائل الهاتفية محل الاتهام في ملف القضية.