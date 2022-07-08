عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاقين بحق محلين من محال تبديل زيوت السيارات لقيامهما ببيع «فلاتر» زيوت مقلدة.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه تم الإغلاق بعد ضبط كميات كبيرة من الفلاتر المقلدة، وقامت الحملات إثر ذلك بتتبع مراكز البيع التي توزع هذه الفلاتر.



ولفتت «التجارة» إلى أنها مستمرة في ملاحقة وضبط الفلاتر المقلدة في إطار دورها الرقابي وحرصا منها على سلامة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري.



من جهة أخرى، قامت الوزارة بتحرير محضر ضبط مخالفة لأحد المحال في محافظة العاصمة لقيامه بعرض وبيع سلع مقلدة.



وقامت التجارة بضبط كمية كبيرة من الملابس والأحذية التي تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، بدوره قام فريق الطوارئ بحصر السلع المضبوطة وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.