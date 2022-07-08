المضف: الكويت أول دولة تنظم المسابقة بالمنطقة وهي فرصة لتعليم الشباب كيف يبدأون فكرة ويطورنها



عبدالله الراكان



اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مسابقة «هاكاثون ريادة الأعمال عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي - ميتافيرس» والذي نظمته بالتعاون مع مركز التعليم والتعلم والأبحاث التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST».



واستهدفت المسابقة تحفيز الطلبة والخريجين على الالتحاق بمجالات التكنولوجيا والابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية الرابعة، وتنمية وصقل المهارات الرقمية لدى الشباب، حيث ان محتوى «هاكاثون» نتاج تعاون مثمر مع أحدث شركات تكنولوجيا التعليم وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي في جمهورية سنغافورة.



وقال مدير المركز العالمي لبرنامج التنمية والقيادة «جلوبل سنتر» التابع لكلية العلوم الإدارية د.رضا بهبهاني إن المسابقة نوعية على مستوى الكويت، لافتا إلى انها تنافسية وتجربة تعليمية ذات محتوى إثرائي هو الأول من نوعه ويطبق باستخدام تقنية «الميتافيرس» لأول مرة على مستوى الكويت والمنطقة، كما استعرض المشاركون فيها الأدوات والبرامج والمهارات الرقمية التي تؤهلهم للنجاح في عالم الأعمال.



وأضاف بهبهاني ان الهدف من «هاكاثون ريادة الأعمال» هو الاستثمار في العنصر البشري، وتعريف المشاركين بأفضل البرامج والمهارات الرقمية المستخدمة في الشركات الناشئة والتقنية في جميع أنحاء العالم، موضحا أن هذه الأدوات والتقنيات ستساعد المشاركين على الانخراط في التدريب المناسب الذي يمكنهم من التطور في بيئة العمل.



من جهتها، قالت المستشارة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أبرار الموسى عقدنا «هاكثون ريادة الأعمال» وتم تطبيقه عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي «ميتافيرس» لأول مرة في الكويت وعلى المستوى الإقليمي، وهي تجربة تعليمية للتعرف على الخصائص التي تهم مجال ريادة الأعمال وحلول المشاريع الصغيرة.



وبينت ان المسابقة تتيح طرح الفرص واغتنامها كما حدث لدينا خلال فترة «كورونا» فكثير من المشاريع توقفت ولكن من اغتنم الفرصة هو من حول كل شيء إلى إلكتروني ورقمي، ونحن متجهون إلى التحول الرقمي وهذا من ضمن استراتيجية المؤسسة، لافتة الى فتح المجال للجميع للمشاركة في مختلف التخصصات وخاصة الفئة العمرية من 20 الى 24 سنة، ودائما ما نشجع الشباب على الاتجاه الى القطاع الخاص، ونسعى لتحقيق التنمية والاقتصاد المعرفي وتشجيع المشاريع الصغيرة، فالشباب لديهم أفكار رائدة لتغطية الاحتياجات المحلية.



بدورها، قالت عضوة لجنة التحكيم عضوة المجلس البلدي السابقة م.أشواق المضف: تشرفت بأن اكون ضمن لجنة التحكيم في المشروع الذي يتم بتعاون بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الخليج والذي شارك فيه عدد من الخريجين من أكثر من جامعة، بالتعاون مع شركة من سنغافورة وهي دولة متقدمة جدا بالتكنولوجيا في التعليم ودعم الشباب.



وأضافت المضف: يعد المشروع سابقة في المنطقة والكويت هي أول دولة تقيم هذا المشروع هي فرصة لتعليم الشباب كيف يبدأون فكرة ويطورنها ويوجدون حلا للمشكلات، لافتة الى ان فترة التدريب مدتها شهران تم اختزاله بكثافة ليكون خلال يومين في جامعة الخليج بإجمالي 14 مشروعا، مخاطبة الشباب «لا تخافون وأكثروا من الأسئلة فكثر ما تسألون تتعلمون والأبواب مفتوحة لكم».



من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة م.فارس العنزي ان أكثر من 90% من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، مشيرا إلى وجود ضعف كبير في الإقبال على العمل في القطاع الأهلي.



وذكر العنزي ان أقل من 2% من الكويتيين لديهم مشاريع صغيرة أو متوسطة وهذه نسبة قليلة جدا ونسعى في الصندوق إلى توفير كل أوجه الدعم الممكنة لتحفيز الشباب للانخراط في مجال الأعمال، مشددا على ان الصندوق يقوم بدراسة أي مشروع يقدم له ويتم حسم القرار بشأنه خلال 45 يوما كحد أقصى.