هنأ المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية د.مشعل الربيع أول من أمس الشاب عبدالله الشمري بحصوله على المركز الثالث لـ «جائزة التميز للشباب العربي 2022» في مجال «الأعمال التطوعية» الممنوحة من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.



وقال الربيع في بيان صحافي: إن حصول الشمري على المركز الثالث عن مبادرة جريدة الأمل الإلكترونية التطوعية المتخصصة في شؤون ذوي الإعاقة مناصفة مع الشابة السعودية ابتسام العنزي صاحبة مبادرة «ساعة لصحتك» يؤكد قدرات وطاقات ذوي الإعاقة.



وأضاف أن الجائزة التي شهدت مشاركة 10 دول عربية تقدمت بـ 30 عملا تطوعيا عرضت على لجنة تحكيم خاصة تستهدف تعزيز قيم التنافسية بين الشباب العربي وتأطيرها بأسلوب علمي وإبراز الجهود المتميزة لتحقيق الريادة في جميع المجالات، لاسيما العمل التطوعي والمجتمعي.