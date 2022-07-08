استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك الجافور وممثلو الإدارات المختصة بالهيئة سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج والوفد المرافق له.



وفي بداية اللقاء، أكد الجافور العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز هذه العلاقات الطيبة، مشيرا إلى انه تم بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة وحمايتها في الكويت.



وأوضح أن سوق العمل يستقطب العمالة وما يحتاج اليه من تخصصات من ذوي الخبرة، لافتا الى أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير استقدام العمالة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويحفظ في الوقت نفسه أوضاع وحقوق العمالة التي أقرها قانون العمل والقرارات الصادرة عن «القوى العاملة» في هذا الشأن، لافتا الى الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل حقوق العمالة سواء في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية.



بدوره، أبدى السفير سيبي جورج امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، مؤكدا رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة.