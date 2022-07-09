قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إنه بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة في المملكة العربية السعودية.

وأعرب الملك سلمان في كلمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة العربية السعودية والمواطنين والمقيمين والمسلمين في كل مكان أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت عن الشكر للعاملين على ما قدموا وما يقدمون امتدادا لما شرف الله المملكة به من خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.

وأشار الملك سلمان إلى أنه "نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا) رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية حرصا على سلامة الحجاج وعناية بصحتهم".

وسأل الملك سلمان الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وبارك للمسلمين عيدهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام توافدوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر (منى) وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

كما أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.