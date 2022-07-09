جاسم الكندري: برامج أنشطة متنوعة خلال إجازة العيد

جاسم الدالوي: 12 امرأة و7 رجال نزلاء دار الرعاية الإيوائية

بشرى شعبان

جريا على العادة السنوية المتكررة، قام الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي بمعايدة النزلاء والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأكد السبيعي في تصريح صحافي على سعيهم الدائم لتلمس وتلبية كافة احتياجات نزلاء دور الرعاية وتوفير سبل الراحة والاطمئنان سواء المسنين أو الأحداث أو الحضانة العائلية، مشيرا إلى استئناف الانشطة الصيفية بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا حيث بدأت الأنشطة الصيفية وخروج النزلاء وافتتاح الشاليه الخاص بالنزلاء واستخدامه حسب الترتيب.

وأشار كذلك إلى استئناف الزيارات المنزلية في إدارة المسنين حيث عادت الأمور لوضعها الطبيعي والحمد لله.

وكشف السبيعي عن انخفاض أعداد نزلاء الأحداث هذا العام بشكل ملحوظ مما يعطي مؤشرا طيبا على وجود ضبط ومراقبة في الأسر على أبنائهم وهذا ما نصبو اليه.

وذكر أن القطاع يعمل على توعية الناس، لافتا إلى أنهم قاموا قبل أسبوعين بعقد دورة متخصصة بالتوعية من المخدرات، كاشفا عن برنامج سيتم البدء فيه مع بداية العام الدراسي المقبل للمدارس بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ذات الصلة للتوعية أيضا بمخاطر المخدرات.

بدوره، قال مدير إدارة رعاية الأحداث د. جاسم الكندري إن مسؤولي قطاع الرعاية الاجتماعية اعتادوا سنويا الحضور من الصباح الباكر لمجمع دور الرعاية لمعايدة النزلاء.

وأضاف أن هناك برامج انشطة يومية رياضية واجتماعية ودينية خلال اجازة العيد لجميع النزلاء تم إعدادها قبل بدء الإجازة.

وأوضح أن عدد النزلاء قد قل في ادارة رعاية الأحداث إلى 45 نزيلا ونزيلة بعد أن كانوا نحو الـ 70 مما يدل على وجود سلطة ضاغطة في الاسرة.

وذكر ان اهم أسباب جنوح الأطفال هو غياب الوازع الديني وتأثير أصدقاء السوء والمشاكل الأسرية والتفكك الأسري، لافتا إلى انه خلال الفترة الأخيرة قد ارتفع عدد قضايا المرور بسبب قيادة الأحداث لسيارات أهاليهم دون حصولهم على رخص قيادة.

من جانبه، قال مراقب إدارة رعاية المسنين جاسم الدالوي إن عدد نزلاء الخدمة الايوائية في ادارة المسنين 12 امرأة و7 رجال وتقدم الرعاية المنزلية الى مايقارب 3300 مسن ومسنة في منازلهم، مضيفا أن هناك برامج مخصصة لهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك منها الزيارات الخارجية وتقديم العيادي.