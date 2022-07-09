50 إلى 100 مليون ليرة يومياً.. حجم عمليات البيع والشراء بالمباركية وحدها

تزامن عطلة الأضحى مع الإجازة الصيفية رفع طلب المسافرين على تحويل العملات

باهي أحمد

رفع تزامن حلول عطلة عيد الأضحى مع الإجازة الصيفية من أعداد المواطنين والمقيمين المسافرين خارج الكويت، إذ سجل مطار الكويت الدولي حركة سفر خلال عطلة «الأضحى» تقدر بأكثر من 500 ألف مواطن ومقيم، أنعشوا قطاعات عدة بتجهيزات ما قبل السفر وعلى رأسها قطاع الصرافة في الكويت سواء لجهة التحويلات المالية إلى الخارج، أو لعمليات الصيرفة المختصة بشراء وبيع أوراق العملة لاستخدامها نقدا عند السفر.

وأكد صرافون التقت بهم «الأنباء»، أن عمليات بيع وشراء العملة تضاعفت خلال فترة التجهز للسفر خلال العيد وبدء العطلة مقارنة بالشهر الماضي، وسط إقبال كبير من المسافرين على تغيير العملات وهو ما دفع العديد من الشركات لتمديد أوقات عملها حتى تستطيع خدمة عملائها بشكل أفضل.

وذكر الصرافون أن الليرة التركية تأتي على رأس قائمة العملات الأكثر طلبا للمسافرين من الكويت إذ تستحوذ على أكثر من 60% من حجم العملات المتداولة في السوق، وذلك وسط طلب عال من المواطنين الذين يضعون تركيا على رأس قائمة وجهات سفرهم خلال العطلة.

وكشف الصرافون أن متوسط مبيعات العملة التركية لدى كل صراف يتراوح بين مليون و2 مليون ليرة يوميا، وأن متوسط حجم مبيعات الليرة في السوق يتراوح بين 50 و100 مليون ليرة تركية في سوق المباركية فقط، وإلى التفاصيل:

بداية، أكد الصراف، أبورضا، على أن الإقبال الكثيف من قبل المسافرين على سوق الصرافة دفع عددا كبيرا من الصرافين لتمديد وقت عملهم بسبب الضغط الشديد من قبل المسافرين الراغبين في تحويل أموالهم خاصة المسافرون إلى تركيا، إذ وصل سعر صرف الألف ليرة تركية نحو 18 دينارا.

وذكر أن المسافرين إلى وجهات أخرى يفضلون تصريف العملات إلى دولار أميركي ويورو والجنيه الاسترليني، فيما هبط الطلب على تصريف عملات دول شرق آسيا، أما الريال السعودي والجنيه المصري فيعد من أكثر العملات طلبا لدى الصرافين في الفترة الحالية، وذلك بسبب سفر عدد كبير من المواطنين لقضاء فريضة الحج وإلى مصر.

بدوره، أكد الصراف زبير أن عمليات البيع والشراء لليرة التركية تسيطر على ما يزيد على 60% من إجمالي عمليات سوق الصرافة الكويتي، حيث تتراوح حجم العمليات يوميا في سوق المباركية فقط بين 50 و100 مليون ليرة، كما أن السوق يشهد انتعاشة كبيرة في الآونة الحالية خاصة بالتزامن مع حلول عطلة العيد مع الصيف.

بدوره، أشار نايف العازمي (أحد رواد سوق الصرافة)، أنه لجأ إلى سوق الصرافين في المباركية لشراء الليرة التركية، مبينا أنها سعرها الحالي مقبول بالنسبة إليه خصوصا أنه يحول المبالغ التي تكفيه للسفر إلى تركيا لقضاء العطلة التي ستمتد إلى أسبوعين رفقة الأهل.