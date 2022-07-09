

قال‭‭ ‬‬وزير الرياضة التونسي كمال دقيش إن بطلة التنس أنس جابر ستحظى باستقبال رسمي وشعبي بعد أن أصبحت أول عربية تصل إلى نهائي الفردي في بطولة ويمبلدون وقدمت صورة مشرقة للغاية عن بلدها. كما أصبحت أول أفريقية تبلغ مباراة حسم اللقب في البطولة.



وقال دقيش: التونسيون نسوا مشاكلهم وكلهم فخورون بأنس... إنها حقا وزيرة السعادة، وسيكون هناك استقبال رسمي على أعلى مستوى واستقبال جماهيري شعبي عند عودتها إلى تونس رغم خسارتها اللقب أمام الكازاخية ايلينا ريباكينا. ‬‬



وأكد وزير الرياضة أن أنس جابر تلعب دورا كبيرا في تقديم صورة مشرفة لتونس في العالم وهي سفيرة حقيقية لتونس.



وكانت أنس رائدة في منطقتها طوال مسيرتها حيث أصبحت العام الماضي أول عربية تفوز بلقب في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وأول لاعبة تدخل قائمة أول عشر لاعبات في قائمة التصنيف العالمي، وأول من يصل إلى دور الثمانية في ويمبلدون.



وصعدت إلى مستوى أعلى هذا العام حينما احتلت المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.