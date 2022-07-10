بيروت - عامر زين الدين



أَمّ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د. سامي أبي المنى المصلين صبيحة عيد الأضحى المبارك، في مقام المرحوم الشيخ ابو حسين شبلي ابي المنى في بلدة شانيه، وألقى خطبة العيد قائلا: «يحدونا الأمل بأن يبادر السياسيون والمسؤولون، بمثل هذا الحج والقصد ومثل تلك التضحية، وكل من موقعه، سعيا دون كلل، وطوافا دائما وتلبية مندفعة ورميا بعيدا لجمار الحقد ونحرا وقتلا للضغائن، وحصرا للخلافات والمناكفات، وردما للغة التصعيد والمنافرة التي سئمها اللبنانيون، وبحثا صادقا عن السبل الناجعة لمعالجة قضايا الناس المعيشية التي هي أولى الأولويات.



واضاف، من أجل تحقيق هذا الأمل المنشود، وغاية هذا العيد المبارك، يطيب لنا أن نقدم الأضاحي المرجوة وأن ندعو الجميع للتضحية من أجل خير أنفسنا وخير الوطن.

فلنضح بالشهوات والأهواء، مرتفعين بنوايانا وأقوالنا وأفعالنا إلى ما هو أسمى وأرقى لتحقيق إنسانيتنا وبلوغ غاية وجودنا. ولنضح بأنانياتنا ونزعاتنا الذاتية ونزاعاتنا الفردية والاجتماعية من أجل قيام مجتمع الفضيلة والخير والرحمة والمعروف.

ولنقدم الأضاحي من أجل لبنان وشعبه المكسور، ومن أجل خلاص الوطن وإنقاذ ما تبقى لدى اللبنانيين من أمل. وليضح المسؤولون برغباتهم ومشاريعهم الفئوية والطائفية من أجل مشروع الدولة الذي طال انتظاره.

وليضح الرئيس تلو الرئيس، والوزير والنائب وكل صاحب كرسي في هذه الدولة ببعض مما يشتهونه ويتناحرون عليه من أجل تأمين حاجة صحية أو تعليمية أو سكنية أو معيشية لأناس أصبحوا على حافة الهاوية، وبعض كبار القوم لا يأبهون، ولنضح جميعنا بكل ما يسيء إلى علاقات لبنان الطيبة مع أشقائه العرب ومع أصدقائه في المنطقة والعالم، ففي ذلك سبيل لبلوغ العيد وخلاص لبنان».

وتابع، «إن مسؤولية التدهور الاقتصادي والانهيار العام تقع على عاتق أهل الحكم والسلطة الذين أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه، وأولئك الذين مازالوا يعيقون مسيرة الإصلاح وتيسير أمر الدولة، ويضعون الشروط التعجيزية أمام تشكيل الحكومة، والذين ينامون ملء أعينهم أو يغطون في سبات عميق، في حين تتضاعف المآسي الاجتماعية وتشتد الأزمات المعيشية، وتتفاقم أزمة المودعين فيجبرون على سحب أموالهم بالسعر المتدني غصبا عنهم، وكخيار لا مفر منه، وذلك في سرقة موصوفة لأموالهم، ومؤسسات الدولة تترهل وتقفل أبوابها وخدماتها في وجه طالبيها ولا تقوى على مواجهة الازمات وحل مشاكل المواطنين، مما يشكل خطرا على مستقبل الدولة وثقة الناس بالوطن.

ألا يفترض بالقادة المسؤولين اجتراح الحلول والمخارج لهذه الأزمات، للتخفيف مما يعانيه اللبنانيون من ألم وضيقة، وما يواجهونه من مآس اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية وتعليمية؟ ألا يجدر بهم التزام روحية الدستور والتضامن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟ فلبنان التراث والتنوع والحرية والعيش المشترك والوحدة، لبنان التاريخ والحضارة والعروبة والانفتاح، لبنان المحبة والرحمة والأخوة جدير بالوفاء ويستحق التضحية لإنقاذه من خطر وجودي يهدد مستقبله».



وختم: «ان التغيير الحقيقي الذي يرجوه شبابنا يكون بالاصلاح وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات وقيم أخلاقية ووطنية، وليس بهدم ما تبقى».