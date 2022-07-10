هدوء وانتظام في صالة مسلخ العاصمة اليوم..وفترة تسليم الأضحية واستلامها لا تتعدى 30 دقيقة

أسعار النعيمي تراجعت من 150 - 180 دينارا أمس وأول أمس إلى 110 - 130 دينارا اليوم

"الاردني" انخفض من 100 - 110 الى 85 و90 دينارا و"الجفالي" من 100-130 دينارا الى 80-85 دينارا

عاطف رمضان

واصلت "الأنباء "متابعتها للاقبال على شراء وذبح الاضاحي في صفاة الغنم ومسلخ العاصمة بمنطقة الري، وكما نشرت في تغطياتها على مدى الايام الماضية، فقد شهدت اسعار الاضاحي انخفاضا كبيرا يتراوح من 30 و40% تقريبا حيث تراجعت اسعار النعيمي الكويتي والسعودي من 150 - 180 خلال اليومين الماضيين الى 110 -130 اليوم، كما انخفض سعر الاردني من 110- 130 دينارا الى 85 - 90 دينارا، والجفالي من 100-130 دينارا الى 80-85 دينارا، وسعر الاسترالي 75 دينارا.

وشهدت صالة مسلخ العاصمة هدوءا واضحا، حيث تصل فترة الانتظار لتسليم الاضحية واستلامها الى 30 دقيقة تقريبا.

وبلغ عدد الاضاحي التي تم ذبحها في مسلخ العاصمة امس 3 آلاف أضحية - كما كان متوقع - وان النسبة المتوقعة لاجمالي عدد الاضاحي التي سيتم ذبحها في مسلخ العاصمة خلال فترة العيد من 6 الى 6 الاف ونصف اضحية.