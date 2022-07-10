شكراً لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي سهّلت على ضيوف الرحمن حجهم ووفّرت لهم كل شيء

«كفيتم ووفيتم»، بهذه الكلمات المختصرة، عبّر رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي عن شكره وامتنانه لجميع أعضاء البعثة الذين

تفانوا في العمل وأبدعوا فيه من خلال التسابق في خدمة حجاج الكويت، فكان من الطبيعي بعد ذلك أن يتحقق هذا النجاح الذي عملوا له ومن أجله لفترة طويلة

جاء ذلك خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذي نظمته البعثة قي مقرها بمكة المكرمة وحضره نائب رئيس البعثة محمد المطيري والمرشدان الدينيان د.خالد العتيبي ود.عبدالسلام الفيلكاوي إضافة إلى رؤساء فرق ولجان وأعضاء البعثة الكويتية.



وقال عمادي: لا شك أن السعادة تغمر قلوبنا بنجاح البعثة في عملها ونجاح الحملات الكويتية في تأدية رسالتها من خلال التيسير على حجاج الكويت والوصول إلى هذه المرحلة، ولقد وفيتم وكفيتم في أداء رسالتكم والمهمة التي تم تكليفكم بها وكنتم جميعا ومن دون استثناء محل ثقتنا بكم، فهذا النجاح ينسب لكم أنتم بعد الله عز وجل ولا يسعنا سوى أن نشكركم على كل ما قمتم من سهر وتعب ومجهودات مضاعفة، وكما يقال «لكل مجتهد نصيب» فكان النجاح من نصيبكم جميعا.



وأضاف: لقد وضعتم اسم بلدكم وسمعتها بين أعينكم، ولهذا عملتم طوال الأيام الماضية من دون توقف وبذلتم مجهودات مضاعفة سواء في الجولات التفقدية على مقار الحملات في مكة المكرمة أو في الجولات التي تمت في المشاعر المقدسة (منى وعرفة ومزدلفة)، علاوة على العمل الذي تم قبل ذلك والذي من خلاله تم ترتيب كل شيء فيه للحجاج، ولهذا نقول كنتم على العهد وستبقون كذلك دوما إن شاء الله.



وزاد: إن اختياركم لهذه المهمة لم يأت من فراغ، وإنما لأننا نثق بكم وبقدراتكم وامكاناتكم، ولهذا وقع الاختيار عليكم، والأمر ذاته ينطبق على الشباب الجدد الذين انضموا للبعثة للمرة الأولى فهؤلاء مكسب كبير لنا فكانوا أيضا على قدر تلك المسؤولية، وبهذه المناسبة أنقل لكم تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي أجرى اتصالا للاطمئنان على الحجاج والحملات، مشيرا إلى أن سموه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



ولفت إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قدم شكره لأعضاء البعثة فردا فردا ولجميع وزارات وهيئات الدولة المشاركة في البعثة التي كانت من أسباب هذا النجاح، مضيفا ان هذا الاهتمام من سمو رئيس الوزراء واتصاله على البعثة يؤكد متابعة القيادة السياسية بعملكم واهتمامها بالدور الذي تقومون به لخدمة حجاج الكويت، كما أنقل لكم تحيات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري على الجهود الكبيرة التي قمتم بها، فقد كان يتابع أعمالكم بشكل مباشر، ولذلك فهو يقدم شكره لكم على هذا النجاح الذي تحقق.



وقدم عمادي شكره لأصحاب حملات الحج الكويتية الذين أدوا المهمة بنجاح منقطع النظير وتسابقوا في خدمة ضيوف الرحمن، كما شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين التي وفرت كل شيء للحجاج وسهلت لهم حجهم، فكان هذا النجاح لموسم الحج لهذا العام، وكان من الطبيعي أن يتحقق ذلك بعد كل ما قدمته المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.