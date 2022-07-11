توقعت إدارة الارصاد الجوية استمرار فرص الغبار اليوم الاثنين على ان يتركز في المناطق المكشوفة غدا الثلاثاء بسبب اعتدال ونشاط هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة.

وقال موقع الإدارة الالكتروني ان طقس نهار اليوم شديد الحرارة تصل فيه الى 47 درجة مئوية في محطة مطار الكويت الدولي مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 12 الى 40 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب العالية.

وأضافت ان الطقس في الليل حار إلى مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 الى 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار العالق وعبور بعض السحب المتفرقة.

وذكرت ان تركز الغبار نهار غد الثلاثاء يكون في المناطق المكشوفة نتيجة استمرار اعتدال الرياح الشمالية الغربية ونشاطها حيث تتراوح سرعتها من 15 الى 40 كيلومترا في الساعة مع طقس شديد الحرارة يصل أقصاها الى 47 درجة مئوية في محطة مطار الكويت الدولي.

وأشارت الى ان الطقس خلال الليل سيكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 12 الى 32 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة.