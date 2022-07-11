بشرى شعبان

أكدت مراقب إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون ايمان العنزي الحرص على اشراك ابناء الادارة في كل المناسبات الدينية والوطنية بالاضافة الى تنظيم الوقت خلال الاجازة الصيفية عبر اعداد برامج متكاملة تشمل الكثير من الفعاليات الترفيهية والثقافية والدينية.

وقالت العنزي في تصريح لـ "الأنباء" ان الادارة أعدت برنامجا خاصا بعيد الاضحى انطلق أول ايام العيد باستقبال وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية وتقديم العيادي للأبناء، بالاضافة الى ذبح أضاحي العيد، وحضور مسرحية "زيتورا" بالتنسيق مع شركات الانتاج الفني والمسرحي، والتي تقام على مسرح اتحاد كرة اليد بمنطقة الدعية، ومسرحية "السيرك" بالتنسيق مع شركات الإنتاج الفني على مسرح نادي العربي في منطقة المنصورية.

واضافت: يتضمن البرنامج نشاطا داخليا ترفيهيا للأبناء نظمه الجهاز الفني والإشرافي العامل في الادارة يشمل ورش تلوين ومسابقات وهدايا، الى جانب حضور الأبناء مسرحية ضمن فعاليات نشاط لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال الكويت في صالة متعددة الأغراض بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.

ويتضمن البرنامج رحلة ترفيهية للأبناء وتنظيم ورشة فنية ودعوتهم على العشاء في احد المطاعم من قبل مجموعة "ارسم البسمة" التطوعية.