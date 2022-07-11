يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن مساعدة بقيمة 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن خمسة مسؤولين إسرائيليين.

وترى إدارة بايدن التعهد بالتمويل أنه الشيء الرئيسي الممكن تحقيقه للفلسطينيين خلال الزيارة. ومن المتوقع أن يزور بايدن واحدا من هذه المستشفيات، خلال الزيارة.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قطعت 25 مليون دولار للمستشفيات في القدس الشرقية في أيلول/ سبتمبر عام .2018 وكانت الخطوة جزءا من تحرك أوسع لقطع المساعدات بعدما أوقفت السلطة الوطنية الفلسطينية المباحثات مع إدارة ترامب لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.