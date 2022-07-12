86 ممرضاً وممرضة وصلوا من بنغلاديش إلى الكويت وسيكتمل الـ 300 الذين تم التعاقد معهم في أغسطس

أسامة دياب



كشف سفير جمهورية بنغلاديش لدى البلاد اللواء محمد عشيق الزمان، عن أن بلاده بانتظار الموافقة النهائية من الكويت فيما يتعلق بتجهيز الجيش الكويتي باللباس العسكري الجديد، مشيرا إلى أنه في أغسطس المقبل سيكتمل وصول الممرضين والممرضات الـ 300 إلى الكويت.



وفي تصريح صحافي على هامش حفل استقبال أقامه لأبناء جاليته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وصف عشيق الزمان التعاون العسكري بين بلاده والكويت بأنه ممتاز وذلك منذ العام 1991، وتابع: في سبتمبر العام الماضي جددنا ولمدة 5 سنوات إضافية اتفاقية عسكرية بيننا، وهناك زيارات متبادلة بين المسؤولين العسكريين من البلدين، وأنا واثق بأن ثمة فرص كبيرة في المستقبل.



وأضاف: قدمنا عرضا لتجهيز القوات الكويتية بالزي العسكري، وقد سبق أن قدمنا نماذج عن هذه الملابس، ونحن بانتظار الموافقة الرسمية عليها حتى نبدأ بتسليم الجيش الكويتي البدلات الجديدة، كما أننا نصنع الأحذية العسكرية، لكننا لا نبيع الكويت أي تجهيزات قتالية أو ذخائر.



وأوضح عشيق الزمان أنه يوجد نحو 5 آلاف عنصر بنغالي يخدمون في صفوف القوات الكويتية، 50% منهم جنود لايزالون يخدمون في بنغلاديش، لكنهم يأتون للخدمة في الكويت لمدة 4 سنوات وهناك من يمدد خدمته لمدة تصل أحيانا إلى 12 عاما، والـ 50% الباقون يخدمون في الجيش الكويتي كعمال وسائقين.



وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تعاون عسكري قريب، أجاب: «لدينا تمرين عسكري محتمل لمكافحة الإرهاب في نوفمبر المقبل وهو دوري سيعقد هذه المرة في في دكا».



وفيما يتعلق بالعلاقات الطبية بي البلدين، أعرب سفير بنغلاديش عن سعادته «لأنها المرة الأولى التي نحضر بها ممرضات وممرضين من جميع الاختصاصات من بنغلاديش إلى الكويت».



وأضاف: «كما تعلمون لدينا اتفاقية بين البلدين لإحضار أكثر من 300 ممرض وممرضة، وفي 14 الجاري سيصل 104 ممرضين، في حين سيصل الباقون تدريجيا، ليكتمل العدد في شهر أغسطس المقبل، مع العلم انه لغاية اليوم وصل 86 ممرضا وممرضة إلى الكويت».



وعن عدد الجالية البنغالية في الكويت، قال عشيق الزمان، «لدينا نحو 250 ألف مواطن»، مشيرا إلى أنه «من عاداتنا بعيد الأضحى المبارك في بنغلاديش يتوافد المواطنون لتهنئة المسؤولين، لذلك يشاركنا اليوم في هذه المناسبة بعض المسؤولين العسكريين من بنغلاديش وبعض رجال الأعمال».