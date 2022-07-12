عبدالعزيز الفضلي



وسط أجواء من البهجة والسرور، قضت أعداد كبير من الأسر مع أطفالهم عطلة عيد الأضحى في «حولي بارك»، حيث استمتع الجميع بالألعاب الترفهية المسلية. «الأنباء» رصدت مشاهد فرحة الأطفال بهذه المناسبة السعيدة، واستخدامهم الألعاب المتنوعة لتفريغ طاقاتهم بصحة الأهل والأصدقاء.



في البداية، قال عبدالله الحساوي إن هناك الكثير من الألعاب الترفيهية متوافرة في «حولي بارك»، مشيرا إلى أن الأجواء مليئة بالفرحة والبهجة ولله الحمد، وعسى الله ان يحفظ ديرتنا الكويت ويديم عليها الأمن والأمان.



بدوره، أكد سليمان بوعمار وهو من سكان محافظة الأحمدي، ان المكان جميل والإجراءات سهلة وأجواء العيد في «حولي بارك» ممتعة، لافتا الى ان الأبناء استمتعوا بالألعاب المتنوعة المتوافرة في المكان.



من جانبه، أشار عبدالرحمن محمد، الى ان «حولي بارك» تعتبر أكبر الملاهي الموجودة حاليا، مؤكدا ان الأسعار مناسبة وممتازة وفرصة لكي يستمتع الأطفال بهذه الألعاب.



في السياق ذاته، أوضحت أم ياسين، ان «حولي بارك» منتزه جميل ومنظم ويحتوي على العديد من الألعاب الخاصة بالأطفال، مبينة أن العيد فرحة لنا جميعا، وعسى كل أيام الكويت وبلاد المسلمين أفراح.